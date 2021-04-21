Депутат Кобилев о послании Путина: Традиционные ценности сделали нас сплоченнее

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию продемонстрировало, что на первый план в России вышли традиционные ценности, о которых в ряде стран забывают. Об этом ФАН заявил депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Алексей Кобилев.

Парламентарий обратил внимание на то, как обращение к традиционным ценностям помогло России справиться со сложностями пандемии.

«Как отметил наш лидер, на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердность и сплоченность, — подчеркнул Кобилев. — Традиционные ценности, о которых в ряде стран забывают, сделали нас сплоченнее. Именно это помогло нам преодолеть сложности пандемии. Но стоит еще одно испытание — выработка коллективного иммунитета к коронавирусу путем вакцинации».

Депутат продолжил, что несмотря на улучшение внутренней эпидемиологической ситуации, в России по-прежнему сохраняются риски новой волны пандемии. В этих условиях растет необходимость в мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для стимулирования не только количественного, но и качественного прироста национальной экономики в среднесрочной перспективе.

Алексей Кобилев прокомментировал и озвученные президентом меры по совершенствованию социально-экономической политики.

«Акцент оправданно был сделан на семьях с детьми, — заявил депутат. — Изменения коснутся и размера пособий, критериев и способов их получения. Речь идет и о возврате денег за детские путевки в лагеря, и выплаты неполным семьям, семьям с низким уровнем дохода».

Кобилев также отметил и важность экологической повестки в послании президента.

«Это очень важная тема, здесь наш лидер четко и ясно дал понять — собственники предприятий будут финансово отвечать за нанесенный природе ущерб», — заключил депутат.

В заключение парламентарий подчеркнул, что в своем послании Владимир Путин сфокусировался на втором пакете мер поддержки для IT-отрасли, создании преференций, а также системы защиты от необоснованного преследования.

Ранее известный политолог Сергей Марков отметил, что в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин занял жесткую позицию относительно внешней политики, что является грамотным тактическим ходом.