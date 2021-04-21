Прохор Шаляпин ввязался в скандал с пропавшими бриллиантами Гурченко

Москва, 21 апреля. Известный артист Прохор Шаляпин встал на защиту внучки известной актрисы Людмилы Гурченко Елены Королевой, которая заявила о пропаже бриллиантов своей именитой бабушки.

В последнее время Шаляпин много времени проводит с Королевой, поддерживая ее в скандале с отнятым имуществом и пропажей драгоценностей покойной актрисы.

«Вот так окучивают великих актрис! Рядом крутятся всякие альфачи, деятели… Все забирают, а родственничкам ничего не достается. Я уж прямым текстом скажу. Без конкретных имен, но вы все поняли», — ввязался артист в семейные разборки наследников Гурченко.

Шаляпин заметил, что его приятельница оказалась «наивной дурочкой», которую обокрали мошенники, сообщает Kp.ru.

Скандальная пропажа дорогих украшений звезды связана также с лишением ее дочери и внучки наследства. Дело в том, что после смерти актрисы всем ее состоянием завладели бывшие мужья. Целая коллекция ювелирных украшений пропала бесследно. Королева уверена, что с вопросами стоит обратиться к вдовцу Гурченко, кинопродюсеру Сергею Сенину.