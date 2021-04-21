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Психолог рассказала, как реагировать на угрозы ребенку от сверстников в школе

Общество
Психолог рассказала, как реагировать на угрозы ребенку от сверстников в школе
Global Look Press  /  uwe umstätter

С пугающей регулярностью банды агрессивных подростков нападают на сверстников или посторонних людей и жестоко избивают. Очередной случай насилия произошел в Петербурге, где восемь школьников избили 14-летнего мальчика. Даже после избиения сверстники не оставили ребенка в покое и продолжили угрожать и преследовать. Психолог Наталья Наумова объяснила в комментарии ФАН, почему некоторые дети склонны к насилию и что делать родителям, если ребенку угрожают в школе.

Нападение на ребенка произошло 17 апреля. Восемь подростков стали преследовать школьника, а затем избили его. Мальчик поступил в больницу с многочисленными ссадинами и гематомами. Поводом для нападения стал давний конфликт между школьниками, причину которого дети не раскрывают. Пострадавшего ребенка перевели в другую школу, однако нападавшие продолжают преследовать его.

По словам психолога, подростки собираются в группы, чтобы чувствовать себя более значимыми и уверенными. В таких группах всегда есть лидер, который навязывает свою идею другим подросткам.

«Подросткам очень важно чувствовать себя сильными и значимыми, для этого они объединяются в группы. Иногда они объединяются в группы не потому, что они согласны с мнением, а для того, чтобы не быть слабым. В группах есть лидер. Если лидер обижен на какого-то ребенка, у него есть идея, почему против этого человека нужно ополчиться. Тогда подростки объединяются против жертвы, они верят, что у них есть общая цель, идея», — объяснила психолог.

Психолог рассказала, как реагировать на угрозы ребенку от сверстников в школе
Global Look Press  / uwe umstätter

Некоторые подростки могут осознавать, что насилие недопустимо. Но если они откажутся или возразят, то насилие обрушится против них.

«Лидер, который сумел организовать такое количество людей, скорее всего, сам подвергался насилию, чувствовал несправедливость. Теперь ему нужно отработать этот паттерн, чтобы закрыть гештальт. Но так как ребенок не осознает, для чего он проявляет насилие, то гештальт не закрывается. Таким подросткам требуется психотерапия, тогда потребность в жестокости у них пропадает», — добавила Наумова.

Психолог также рассказала, что делать родителям, если ребенку угрожают другие подростки.

«Мы живем в правовом обществе. У нас много организаций, которые защищают человека. Если человек попал в беду, ему угрожают, всегда известно, что делать. Как взрослый защищает себя, также можно защищать и ребенка, на тех же основаниях», — заключила эксперт.

Ранее случай с избиением ребенка произошел в Новосибирской области — старшеклассницы избили подругу. Происходящее зафиксировали на камеру телефона в формате видео, которое после попало в социальные сети. По предварительной информации, съемку проводили парни, поскольку на фоне драки были слышны мужские голоса.

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