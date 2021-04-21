Москва и Тульская область планируют увеличить межрегиональный турпоток

Москва, 21 апреля. Собрание с участием представителей Комитетов по туризму Москвы и Тульской области прошло в столице. На встрече обсуждались новые предложения для путешественников между регионами.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о планах развития внутреннего туризма. По ее мнению, пандемия дала мощный импульс для увеличения путешествий внутри страны. Также она отметила, что Тульская область является важным партнером Москвы.

«Мы уже активно сотрудничаем в сфере туризма, например в рамках Russpass. И сейчас расширяем наше взаимодействие», — подчеркнула она.

Председатель Комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина рассказала, что большую часть турпотока в регионе составляют гости из Москвы и Московской области.

На стратегической сессии обсуждались турпредложения, ориентированные на разные целевые группы. Для молодежи, семей с детьми и других категорий туристов было решено разработать собственные маршруты. Столичные путешествия будут включать парк «Лужники» и другие достопримечательности Москвы. Экскурсия в Туле покажет различные арт-пространства и культурно-познавательные места.

Ассоциация туроператоров России ранее провела исследование, в котором рассказала, что пандемия оказала существенное влияние на поведение туристов.