Водитель микроавтобуса погиб после лобового столкновения с фурой на Кубани

Краснодар, 21 апреля. Смертельное ДТП произошло в Краснодарском крае. Микроавтобус лоб в лоб столкнулся с фурой, сообщил источник ФАН.

Один человек погиб на месте происшествия. Авария произошла на трассе в Крымском районе около хутора Верхнеадагум. По предварительной информации, водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Freightliner.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, столкнувшиеся автомобили зацепили легковую машину Toyota Caldina. В результате аварии скончался 47-летний водитель микроавтобуса Павленко Н. Правоохранители выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

Еще одна авария произошла под Сыктывкаром, там автомобиль Mitsubishi Lancer съехал в кювет, в результате чего опрокинулся. Водитель иномарки сбежал с места ДТП, оставив в салоне пострадавшего пассажира.