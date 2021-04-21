Равшана Куркова растрогала поклонников до слез снимками с 59-летней матерью

Москва, 21 апреля. Звезда фильма «Про любовь» и сериала «Барвиха» Равшана Куркова поделилась редкими снимками со своей матерью, режиссером и сценаристом Рано Кубаевой.

Теплые и нежные фотографии актриса опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках Куркова и ее 59-летняя мать позируют в обнимку в белых рубашках.

«Пусть все мамы в мире будут здоровы и счастливы!» — подписала кадры знаменитость.

Поклонники кинозвезды были поражены красотой Кубаевой и обратили внимание, что Куркова внешне очень похожа на мать. Фотографии растрогали подписчиков актрисы.

«Какие же вы красивые! До слез! Очень глубокие, душевные фото»; «Я думала, Равшана самая красивая женщина, а нет. Оказалось, ее мама»; «Какое трогательное фото!»; «Какая красивая у вас мама, вы очень похожи на нее», — написали комментаторы.

Одна из подписчиц уточнила, не снималась ли мать Курковой в сериале «А у нас во дворе...», в котором играла и сама актриса. Знаменитость подтвердила, что они с Кубаевой действительно работали вместе над первым сезоном.

Несколько месяцев назад Куркова приобрела дорогостоящий автомобиль. Актриса похвасталась роскошным седаном в соцсети.