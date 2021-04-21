Эфир: Смерть книги? Что пишут и что читают в России и в мире, обсудили в медиацентре «Патриот»

В среду, 21 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему «Что пишут и что читают в России и в мире».

В преддверии Всемирного дня книги и авторского права в медиацентре «Патриот» обсудили причины катастрофического сокращения тиражей художественной литературы в России.

Проходившая в 1995 году в Париже генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать 23 апреля дань уважения книгам и авторам, призывая всех (и особенно молодежь) находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества.

Конференция учредила Всемирный день книги и авторского права и премию ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе. Своим праздником День книги по праву считают авторы, издатели, учителя, библиотекари и все, кто причастен к книжному делу. Традиционно в этот день во многих странах мира организовываются книжные ярмарки и выставки.

Одним из важнейших достижений стало внедрение всемирного символа авторского права — © — в ходе организованной ЮНЕСКО в 1952 году конференции, во время которой была принята Всемирная конвенция об авторском праве.

Эксперты в ходе эфира рассказали о литературных премиях, на которых отмечают книги, вышедшие тиражом всего в 500 экземпляров, или произведения от имени знаменитостей, написанные «литературными неграми».

Кто или что убило литературу в России? Писатели говорят, что жадность издателей, а издатели кивают на леность и жадность писателей. При этом читатели отмечают засилье графоманов в Рунете, из-за чего даже оригинальная и сильная книга оказывается погребенной среди десятков тысяч малограмотных и банальных произведений.

Россияне перестали читать книги и пристрастились к сериалам. Так же поступили и во всем мире. Возможно ли переломить эту тенденцию и нужно ли это?

На эти вопросы в рамках прямого эфира ответили специалисты: издатель и публицист, соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алферова.