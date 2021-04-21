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Названы причины заморозки Росреестром сделок с недвижимостью
pixabay.com
Экономика

Названы причины заморозки Росреестром сделок с недвижимостью

Москва, 21 апреля. Росреестр начал проверять наличие исполнительных производств у продавцов жилья и при их выявлении приостанавливать сделку по ипотеке.

Эксперты «Лайф» выяснили, как избежать заморозки сделок по купле-продаже недвижимости на фоне нового подхода Росреестра к проверке заключаемых соглашений, а также узнали, почему сделки приостанавливаются.

Порядок заключения сделок по купле-продаже жилья в России состоит из нескольких этапов. Первоначально соответствующие договоры подписываются продавцом и покупателем вместе с другими необходимыми документами, а затем передаются в Росреестр, либо через МФЦ «Мои документы». В соответствии с нормативами, переход права собственности регистрируется в ЕГРН.

Через семь или девять дней, в зависимости от того, куда собственник обращался, он получает документы о том, что приобрел недвижимость. Продавец получает свои деньги за сделку. Однако сейчас Росреестр часто стал замораживать сделки и предоставлять 90-дневный срок для исправления ошибок в соответствии с полномочиями по статье 26 закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Обычно поводом для отклонения документов являлись критические опечатки, отсутствующие необходимые документы, либо подписи сторон, однако теперь ведомство получило доступ к данным по исполнительным производствам от Федеральной службы судебных приставов. Теперь к возможным причинам отказа и приостановки сделки добавились наличие данных о процедуре по взысканию штрафов, а также задолженности.

Недавно жителям России перечислили все актуальные льготные ипотечные программы, выбор которых зависит от региона проживания, состава семьи и некоторых других определенных условий.

росреестр недвижимость задолженность исполнительное производство
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