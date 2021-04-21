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Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин
Экономика

Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют

Москва, 21 апреля. Курсы доллара и евро повысились по отношению к российскому рублю. Об этом свидетельствуют опубликованные регулятором курсы иностранных валют.

Согласно представленным на сайте ЦБ данным, стоимость американской валюты составляет 76,8198 рубля. Это на 80,43 копейки выше предыдущего показателя.

Европейскую валюту Центробанк оценил в 92,2913 рубля, что стало на 54,06 копейки дороже, чем днем ранее.

Биржевые курсы доллара и евро, наоборот, сокращаются. Доллар США сейчас торгуется на Мосбирже по 76,46 рубля, ослабев к рублю на 38 копеек. Стоимость евро, в свою очередь, упала на 60 копеек, до 91,82 рубля.

Текущий год сможет закончиться укреплением рубля. Российская валюта сумеет укрепить свои позиции по отношению к доллару на 10%, прогнозирует представитель компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По его словам, оказать воздействие этому может мягкая политика ФРС США.

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