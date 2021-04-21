Матвиенко назвала условие для снятия коронавирусных ограничений в России

Москва, 21 апреля. Активная вакцинация от коронавирусной инфекции жителей России к осени позволит снять ограничения, введенные на фоне пандемии.

Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Также она считает, что в будущем коронавирус может стать сезонным заболеванием. Вакцинация, в свою очередь, позволит сформироваться коллективному иммунитету у населения, отметила Матвиенко в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость сделать прививку от коронавируса. Только вакцинация позволит справиться со смертельно опасной болезнью, отметил глава государства в ходе послания Федеральному собранию.