Подлодка ВМС Индонезии пропала у берегов Бали

Денпасар, 21 апреля. Подводная лодка KRI Nanggala-402 пропала с радаров во время учений у северного побережья острова Бали. На борту находятся 53 человека.

Индонезия обратилась за помощью к Австралии и Сингапуру с просьбой помочь в поисках, сообщил журналистам военный командир Хади Тджахджанто. Судно находилось на учениях в 96 км от Бали. Связь с ним была потеряна в 04:30 утра по местному времени.

Подлодка KRI Nanggala-402 была построена в Германии в 1978 году, в 2012 году в Южной Корее была завершена ее двухгодичная реконструкция. Судно весит 1395 тонн.