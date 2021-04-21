Названа вероятная дата регистрации российской вакцины «Спутник Light»

Москва, 21 апреля. Российская вакцина «Спутник Light» может быть зарегистрирована уже в мае текущего года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

При этом к концу года будет производиться более 30 миллионов доз в месяц. По мнению главы ведомства, выйти на такие объемы производства вполне реально.

Вакцина от коронавируса «Спутник Light» была анонсирована президентом Владимиром Путиным в декабре 2020 года. Это — первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V».

Также Денис Мантуров назвал причину сопротивления других стран российским вакцинам. При этом со стороны России никогда не звучали негативные высказывания в адрес зарубежных препаратов.