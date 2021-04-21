Создатели продолжения фильма «Соник в кино» используют военную технику на съемках

Оттава, 21 апреля. Создатели сиквела ленты «Соник в кино» задействовали военную технику на съемочной площадке. В продолжении фильма появятся бронетранспортеры и вертолет.

Съемки новой кинокартины о нереально быстром ежике из игр компании Sega проходят в одном из канадских городов. Помимо вертолета и бронетранспортеров, местные жители заметили на площадке армейские внедорожники и танки. Фотографии техники опубликовало издание Hollywood North Buzz в Twitter.

Fort Langley is under siege.



The tanks have rolled into Fort Langley -- the new Green Hills for the #SonictheHedgehog sequel.

Can Robotnik be far behind?

▶️https://t.co/CsxyIXDZUh #SonicMovie2 pic.twitter.com/LtnMXeTMb2 — Hollywood North Buzz - YVRShoots (@yvrshoots) April 19, 2021

Как именно будут использовать военную технику на съемках, пока не раскрывается. Поклонники предположили, что вертолет с обозначением SA-2 станет отсылкой к игре Sonic Adventure 2. В ней синий ежик летал на похожем вертолете с такой же маркировкой. Премьера второй части «Соника в кино» должна состояться в апреле 2022 года.

Стриминговый сервис Netflix готовит к выпуску мультсериал о Сонике. Зрители увидят проект только в следующем году.