Создатели продолжения фильма «Соник в кино» используют военную технику на съемках

Оттава, 21 апреля. Создатели сиквела ленты «Соник в кино» задействовали военную технику на съемочной площадке. В продолжении фильма появятся бронетранспортеры и вертолет.

Съемки новой кинокартины о нереально быстром ежике из игр компании Sega проходят в одном из канадских городов. Помимо вертолета и бронетранспортеров, местные жители заметили на площадке армейские внедорожники и танки. Фотографии техники опубликовало издание Hollywood North Buzz в Twitter.

