Когда знания бьют по карману: печатать и продавать книги стало невыгодно



Когда-то СССР был самой читающей страной в мире. В последние десятилетия тиражи издаваемых книг неумолимо ползут вниз, а в общественном транспорте все реже встречаешь человека с книгой в руках. Неужели россияне совсем перестали читать? Почему тиражи падают с каждым годом? Как бороться с засильем некачественной литературы на рынке? Насколько обоснованы жалобы писателей на маленькие гонорары? На эти и другие вопросы ответили представители книжной индустрии в рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН в преддверии Всемирного дня книги.

Причины того, что россияне стали меньше читать, а издательства печатать, вполне объяснимы, сказала заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алферова. В первую очередь, бюджетных средств на издание литературы и поддержание читательского спроса выделяется очень мало. Издавать и продавать книги стало невыгодно. Поэтому складывается ситуация, когда издание сдает книгу за 300 рублей, а на прилавке она уже продается за 650 рублей. По словам Алферовой, за такую цену читатели покупают литературу неохотно.

Издатель и публицист, соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов в свою очередь подчеркнул, что у магазинов нет иного выхода. Поскольку нет общей государственной политики развития книжной индустрии и популяризации чтения, покупательский спрос падает, а поддержка от властей минимальна.

«Если мы хотим поострить культурное общество, надо развивать книжную сферу. Во всем мире книжная отрасль пользуется преференциями от государства. В России это лишь одна поблажка — 10% НДС. Никаких других преференций — на аренду, налоги, проведение ярмарок — нет. Сейчас, например, по суду выселяют журнал «Новый мир». И это вопрос приоритетов. Когда мы говорим про космос и науку, то должны пронимать, что эти вещи должны на чем-то базироваться. В стране должны расти разносторонне развитые люди, которые будут иметь доступ к различной информации», — заявил публицист.

О том, что с книжными магазинами не все гладко говорят цифры: на всю России сейчас всего 1500 книжных магазинов, в то время как в Париже их 700, привел пример Куприянов. Соответственно, есть районные центры, где букинистических лавок нет вовсе. Конечно, спасением мог бы стать электронный формат или интернет-магазины, но прежде чем купить книгу, надо быть уже читателем и знать, что искать, считает Куприянов. А это уже вопрос, который касается не только магазинов, но и библиотек. В России еще полно библиотек, где последнюю новую книгу завозили при Советском Союзе, сказал он.

«Поэтому книга не умирает, ее убивают», — высказался он.

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Говоря о низкопробной литературе, которая лежит на полках магазинов и пользуется популярностью, публицист провел аналогию с высокорейтинговыми телевизионными шоу.

«Если нет поддержки магазина издательством или государством, то магазин продает то, что покупает общество. Такая же ситуация и на ТВ: рейтинговыми программами являются различного рода шоу. Это очень плохо. Это ситуация, когда книги начинают работать против культуры и против просвещения», — с сожалением отметил спикер.

Поэтому поддержка букинистических лавок должна быть избирательной: надо давать преференции тем, кто не наживается на низкопробном продукте, считает он.

Несмотря на падение тиражей, в России выходит достаточное количество качественной литературы, сказал в ходе прямого эфира главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев. По его мнению, в России издательский бизнес «молодой и немного дикий». Также есть проблема социального статуса писателя, необходимо вернуть престиж этой профессии. А книжные магазины из складов должны быть трансформированы в площадки по пропаганде.

«Надеюсь, проблема социального статуса писателя или выделения ему какого-то социального пакета будет решена государством. Я уверен, что подвижки в этом направлении есть, поскольку жалобы обоснованы. Надо поднимать роль писателя в обществе. <…> Нам надо больше книжных магазинов и придавать писателям медийность. в целом больше говорить о книжной сфере. Ситуация сейчас меняется, и мы вернем дома творчества в Коктебеле и Ялте. Писатели почувствую свою важную роль и ответственность перед обществом», — высказал свою точку зрения Замшев.

В заключение он добавил, что сравнивать процент выплат писателям за рубежом и в России не совсем верно. Если учесть немалые европейские налоги, то он будет примерно одинаков.

Невские Новости /

И хотя в нашей стране люди по-прежнему продолжают покупать книги, несмотря на их стоимость, и открывать для себя новых авторов, ясно одно — книжная индустрия нуждается в поддержке государства. Об этом говорят и владельцы книжных магазинов, которым необходимы хоть какие-то преференции, чтобы удержаться на плаву и не скатиться к продаже хорошо продающихся, но низкокачественных продуктов. И издатели, которые видят проблему в низком социальном статусе писателя и недостатке критиков. И читатели,которым порой покупка новой книги не по карману.