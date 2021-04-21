Министр Кравцов назвал сумму будущих выплат кураторам учебных групп в СПО

Москва, 21 апреля. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул важность проведения воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования (СПО), стало известно ФАН.

Глава ведомства отреагировал на слова президента страны Владимира Путина во время ежегодного послания Федеральному собранию, что педагоги СПО пишут ему, что о них забыли.

«Уже сегодня около 60 процентов девятиклассников выбирают именно среднее профобразование, — сказал Кравцов. — Это действительно качественное образование, поддерживаемое созданием максимально современных учебных мест и мест для практических занятий, приближенных к реалиям передового производственного цикла».

По словам министра, именно поэтому так важно заниматься воспитательной работой в учреждениях среднего профессионального образования крайне.

«Задачи по воспитанию, по руководству группой отчасти схожи с тем, что ложится на плечи классных руководителей в школах, — пояснил Кравцов. — Министерство активно прорабатывает вопрос, чтобы ежемесячные выплаты за классное руководство были доведены до кураторов 104 365 учебных групп».

На выплату кураторам за календарный год с учетом коэффициентов за работу в районах Крайнего Севера и приравненных местностях на ежегодной основе необходимо и планируется около 9,5 млрд рублей в год, заключил глава ведомства.

Владимир Путин в своей речи напомнил о том, что с прошлого года классные руководители получают ежемесячную прибавку к заработной плате, что является нужным и справедливым решением.

Однако к российскому лидеру обращаются педагоги СПО, которые пишут о том, что о них в этом плане забыли. Поэтому нужно восстановить эту несправедливость и установить аналогичную доплату — 5 тыс. рублей — также и для кураторов учебных групп техникумов и колледжей.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн на фоне сказанного главой государства Федеральному собранию заявил о том, что Россия находится среди лидеров в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.