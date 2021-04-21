В Минпросвещения РФ исключили планы по досрочному завершению учебного года

Москва, 21 апреля. Досрочное завершение учебного года из-за пандемии коронавируса сейчас не планируется. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министерство просвещения Российской Федерации выражает надежду, что ЕГЭ в этом году будет проводиться в ранее установленные сроки, рассказал Кравцов. Однако, по словам министра, нужно быть готовым к любому развитию событий.

«Сегодня ситуация нам позволяет спокойно, в традиционном формате завершить учебный год», — сказал он.

Единый государственный экзамен в этом году состоится по одинаковому для всей России расписанию. Как сообщалось ранее, об этом говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.