Москва, 21 апреля. Новую тест-систему в случае появления новой инфекции можно разработать за четыре дня, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам специалиста, создать и выпустить вакцину можно будет в течение четырех месяцев. Горелов отметил, что быстрое реагирование на соответствующие вызовы, в том числе разработка тестов и препаратов, входит в перечень задач для совершенствования системы Роспотребнадзора.

Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил о необходимости обеспечить готовность страны создавать тест-системы и вакцины на случай появления новых угроз в виде других опасных заболеваний.