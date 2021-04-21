Apple презентовала новую приставку Apple TV 4K за 16 990 рублей

Купертино, 21 апреля. Компания Apple презентовала новую телевизионную приставку Apple TV 4K. Пользователи узнали новость в ходе трансляции на официальном YouTube-канале компании.

Новый гаджет оснащен процессором A12 Bionic и способен проигрывать видеофайлы с частотой, которая в два раза выше требования стандарта HDR. Пользователи смогут произвести настройку цветового баланса с помощью iPhone. Разработчики обновили пульт Apple TV Remote — теперь он оснащен новейшим сенсорным кликпадом. Приобрести новый Apple TV 4K с памятью 32 Гб можно будет по цене от 16 990 рублей. Устройство поступит в продажу во второй половине мая.

Ранее Apple представила серию новых iPad Pro. Устройства оснащены чипом М1 и поддержкой 5G. Презентованный iPad Pro стал в два раза быстрее предыдущей версии. Улучшилась графика и производительность устройства. Цена за новый гаджет стартует от $799, а iPad Pro 12,9 можно будет приобрести за $1099.