Минздрав РФ оценил возможность послаблений для вакцинированных от COVID-19

Москва, 21 апреля. Послабления для вакцинированных от коронавируса граждан могут привести к разделению общества, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения призвал наращивать коллективный иммунитет к COVID-19. На текущий момент прививочная кампания в стране проходит с высокой активностью. В планах ведомства к августу 2021 года привить около 60% населения России, рассказал Мурашко.

Президент РФ Владимир Путин ранее обратился к россиянам с просьбой вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Глава государства считает это единственным способом справиться со смертельно опасной болезнью.