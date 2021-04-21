Марков о внешнеполитической части послания Путина: Украина и США оказались чудовищами

Москва, 21 апреля. В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин занял жесткую позицию относительно внешней политики, что является грамотным тактическим ходом. Об этом ФАН заявил известный политолог Сергей Марков.

Собеседник издания подчеркнул: несмотря на то, что президент не касался ни ситуации на Украине, ни отношений с США, его позиция отличается жесткостью.

«Ни слова не было произнесено ни про Украину, ни про Байдена, — обратил внимание Марков. — Тем не менее, это очень жесткое видение. Владимир Путин, по сути дела, обвинил их в том, что они превратились в чудовищных врагов. Президент, по сути, обвинил их в том, что они совершают государственный переворот в Белоруссии, пытаются убить президента Белоруссии и при этом вообще не желают об этом разговаривать, как будто ничего и не происходит».

Марков также расшифровал реплику президента «Где будет проходить красная черта в отношениях с Россией — мы решим сами».

«Речь идет о необходимости России очень жестко отвечать на такого рода вещи, — заключил эксперт. — Владимир Путин в результате занял очень жесткую, без сомнения, позицию, но без конкретики, что является грамотным тактическим ходом».

Ранее председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил ФАН, что в послании президента Владимира Путина Федеральному посланию для него будут особо интересны информация о строительстве новых школ и увеличение финансирования науки в России. Общаясь с журналистами, парламентарий также отметил, что задачи, поставленные в прошлогоднем послании главы государства, практически на 97% реализованы. Что-то, безусловно, еще находится в работе.