Фатеичев о послании президента: Он системно подошел к вопросу нынешних проблем

Послание президента Федеральному собранию прокомментировал сопредседтель ОНФ в Санкт-Петербурге Виталий Фатеичев во время эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Напомним, спикеры собрались, чтобы обсудить ежегодное выступление главы государства, посвященное главным на сегодня вопросам касательно внешней и внутренней политики.

«Хотелось бы отметить, что Владимир Владимирович системно подошел к вопросу нынешних проблем. С привязкой к конституционным нормам, за которые мы недавно голосовали», — заметил эксперт.

В ходе послания президент обратил внимание, как пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь и проверила на прочность многие направления экономики и социальной стабильности. В этой связи и много чего сейчас предлагается: поддержка семьи, защита детства, улучшение демографии. По мнению общественного деятеля, это крайне важно, ведь люди сегодня испытывают большие проблемы, в том числе в сфере труда и занятности.

«Кроме того, необходимо отметить ставку на доступность образования и здравоохранения. Для Санкт-Петербурга это немаловажно, ведь несмотря на активную работу в этом направлении, в городе не хватает школ и детских садов, люди испытывают достаточно большие сложности при определении детей в учреждения», — отметил эксперт.

Также Фатеичев заключил, что важной частью выступления стал тезис о модернизации здравоохранения, по первичному звену которого ударила пандемия.