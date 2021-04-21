Агата Муцениеце показала дерзкий образ с глубоким декольте

Москва, 21 апреля. Актриса Агата Муцениеце порадовала поклонников новыми снимками: она предстала в дерзком соблазнительном образе. Наряд звезды свел с ума ее поклонников.

Актриса из сериала «Закрытая школа» надела черный пиджак и бюстгальтер такого же цвета. На голове у нее красуется яркая маска с «ушами» и бантом на шее.

Первый снимок был сделан в юмористической манере. Артистка как будто рычит. Второй кадр уже более глубокий: знаменитость задумчиво смотрит в сторону. На втором снимке запечатлено глубокое декольте, которое подчеркнуло пышную грудь знаменитости.

«Кажется, я нашла свой фирменный рык. Спокойной ночки, любимки», — подписала снимок звезда кино.

Prt Scr instagram.com / @agataagata

Поклонники пришли в восторг от внешности знаменитости, передает издание «Дни.ру». Многие назвали артистку соблазнительной.

«Красотка»; «Ну это просто огнище. Красотка! Женщина-кошка»; «Декольте — супер»; «Это невероятно просто», — написали интернет-пользователи.

В прошлом году знаменитость развелась с актером Павлом Прилучным, с которым была в браке около девяти лет. У звезд растут двое детей.