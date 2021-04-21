Агата Муцениеце показала дерзкий образ с глубоким декольте

Москва, 21 апреля. Актриса Агата Муцениеце порадовала поклонников новыми снимками: она предстала в дерзком соблазнительном образе. Наряд звезды свел с ума ее поклонников.
Актриса из сериала «Закрытая школа» надела черный пиджак и бюстгальтер такого же цвета. На голове у нее красуется яркая маска с «ушами» и бантом на шее.
Первый снимок был сделан в юмористической манере. Артистка как будто рычит. Второй кадр уже более глубокий: знаменитость задумчиво смотрит в сторону. На втором снимке запечатлено глубокое декольте, которое подчеркнуло пышную грудь знаменитости.
«Кажется, я нашла свой фирменный рык. Спокойной ночки, любимки», — подписала снимок звезда кино.
Поклонники пришли в восторг от внешности знаменитости, передает издание «Дни.ру». Многие назвали артистку соблазнительной.
«Красотка»;
«Ну это просто огнище. Красотка! Женщина-кошка»;
«Декольте — супер»;
«Это невероятно просто», — написали интернет-пользователи.
В прошлом году знаменитость развелась с актером Павлом Прилучным, с которым была в браке около девяти лет. У звезд растут двое детей.