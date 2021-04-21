«ФАН повсюду»: как связаны националисты Турции и наркокартели Мексики

В конце марта в Мексике стали активно обсуждать видеообращение турецкой экстремистской организации «Серые волки» (Bozkurtlar), адресованное Эль Майо Самбаде — одному из лидеров наркокартеля Синалоа. Подобные ролики распространялись в Сети еще в прошлом году, но почему интерес к ним появился именно сейчас? Как могут быть связаны националисты Турции с мексиканским преступным миром и причем тут тюремный бунт в Эквадоре?
Обо всем этом и многом другом беседуем с соавторами Telegram-каналов «Рыбарь» и «Секс, картели, Фрида Кало».
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В выпуске:
Видеообращение «Серых волков» к картелю Синалоа.
Иерархия мексиканских наркокартелей.
Из-за чего наркобарон Эль Чапо угрожал «Аль-Каиде»?
Что означает знак «Серых волков»?
Почему сейчас в Мексике заинтересовались «Серыми волками» и причем здесь тюремный бунт в Эквадоре?
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