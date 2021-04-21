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Глава Минпромторга назвал причину сопротивления других стран российским вакцинам
pixabay.com  /  whitesession
Общество

Глава Минпромторга назвал причину сопротивления других стран российским вакцинам

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 14:38

Москва, 21 апреля. Международное сопротивление российским вакцинам происходит только по политическим причинам.

При этом со стороны России никогда не звучали негативные высказывания в адрес иностранных вакцин, подчеркнул он. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также добавил, что к осени будет произведено достаточное количество вакцин от коронавируса, чтоб достичь коллективного иммунитета у 70% жителей страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию предостерег западные страны от перехода красной черты в отношениях с Россией. По его словам, организаторы различных антигосударственных провокаций «пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».

россия вакцина минпромторг
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