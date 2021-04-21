Глава Минпромторга назвал причину сопротивления других стран российским вакцинам

Москва, 21 апреля. Международное сопротивление российским вакцинам происходит только по политическим причинам.

При этом со стороны России никогда не звучали негативные высказывания в адрес иностранных вакцин, подчеркнул он. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также добавил, что к осени будет произведено достаточное количество вакцин от коронавируса, чтоб достичь коллективного иммунитета у 70% жителей страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию предостерег западные страны от перехода красной черты в отношениях с Россией. По его словам, организаторы различных антигосударственных провокаций «пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».