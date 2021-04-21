Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 14:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:51
Общество
Коммерческий директор Netflix раскрыл сроки выхода второго сезона «Ведьмака»
14:50
Общество
Незаконные митинги направлены на омрачение ежегодного послания Путина, но впустую
14:50
Общество
Жанна Бадоева получила премию от журналистов за вклад в международный диалог культур
14:47
Общество
Когда знания бьют по карману: печатать и продавать книги стало невыгодно
14:45
Общество
Эфир: Смерть книги? Что пишут и что читают в России и в мире, обсудили в медиацентре «Патриот»
14:43
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин ввязался в скандал с пропавшими бриллиантами Гурченко
14:40
Происшествия
Задержанная Соболь нарушила запрет и опубликовала видеоролик из ОВД
14:35
Общество
Москва и Тульская область планируют увеличить межрегиональный турпоток
14:33
Экономика
Делягин назвал три источника финансирования проектов из послания Путина
14:33
Происшествия
Водитель микроавтобуса погиб после лобового столкновения с фурой на Кубани
14:31
Общество
Бумажные книги — это архаизм? Мнение эксперта
14:30
Шоу-бизнес
Равшана Куркова растрогала поклонников до слез снимками с 59-летней матерью
14:30
Видео
Совет НАТО заслушает обвинения Чехии против РФ. События дня
14:30
Политика
США пытаются выбраться из безвыходного афганского тупика. Колонка Евгения Беня
14:30
Общество
ФАН показывает, как изменился Симферополь после ухода с Украины
14:26
Экономика
Названы причины заморозки Росреестром сделок с недвижимостью
14:26
Общество
Министр Кравцов назвал сумму будущих выплат кураторам учебных групп в СПО
14:23
Экономика
Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют
14:19
Общество
Матвиенко назвала условие для снятия коронавирусных ограничений в России
14:18
Происшествия
Подлодка ВМС Индонезии пропала у берегов Бали
Все новости
Полиция США убила афроамериканца, который поддерживал полицию США
Pr Scr fondfbr.ru  / 
Весь мир

Полиция США убила афроамериканца, который поддерживал полицию США

Атланта, 21 апреля. Сотрудники полиции США застрелила афроамериканца Мэтью Задока Уильямса на пороге его дома, получив вызов с сообщением о вооруженном ножом мужчине. На случай обратили внимание в своем Telegram-канале правозащитники из российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

Полиция прибыла к одному из домов в городе Декейтер в штате Джорджия, потому что живущая поблизости белая женщина сообщила о «подозрительном чернокожем, который забрался в пустой дом». Прибывшие на место офицеры вели себя в соответствии с протоколом о вторжении в частную собственность. Короткая перепалка окончилась тремя внезапными выстрелами. Мэтью Уильямс был смертельно ранен и истек кровью, пока полиция медлила вызывать помощь.

В собственном доме погибший афроамериканец прожил уже 15 лет. Согласно показаниям полиции, чернокожий мужчина встретил их у дверей дома с ножом в руках. Он заявил, что «защищает свою собственность», однако полицейские отказались уходить, «пока не получат нужную информацию». После этого на видео звучат выстрелы, а офицеры начинают отступать от дверей дома.

Один из соседей утверждает, что видел, как Уильямс убегал от полицейских еще до того, как прозвучал первый выстрел, и забрался через окно в свою спальню.

По отзывам членов его семьи, Мэтью Задок Уильямс был человеком, который ненавидел насилие, поддерживал полицию Соединенных Штатов и никогда не имел конфликтов с правоохранительными органами. Его проблемы с законом исчерпывались штрафами за нарушение дорожного движения.

Убийство Мэтью Уильямса прокомментировала член Палаты представителей штата Джорджия от Демпартии Ренитта Шэннон. По ее словам, «несмотря на то, что все офицеры, прибывшие на задержание мужчины, были чернокожими, в его смерти виноваты 200 лет системы белого превосходства в США».

«Вот почему полицейские появляются, когда думают, что это вы или я! Они легко тратят черные жизни. Но в белом районе они подумают дважды, и знаете почему? Потому что понимают, что придется расплачиваться, — объявила Шэннон. — если они подстрелят белого и даже не попытаются сохранить ему жизнь».

Семья Уильямса наняла адвоката и намерена добиться справедливости в суде. Они призывают полицейское управление округа обнародовать видеозапись с нательной камеры полицейского.

полиция сша полицейское насилие в США фонд борьбы с репрессиями
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 195104 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 107613 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 98229 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 62562 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 55693 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / Полиция США убила афроамериканца, который поддерживал полицию США
Рейтинг@Mail.ru