Полиция США убила афроамериканца, который поддерживал полицию США

Атланта, 21 апреля. Сотрудники полиции США застрелила афроамериканца Мэтью Задока Уильямса на пороге его дома, получив вызов с сообщением о вооруженном ножом мужчине. На случай обратили внимание в своем Telegram-канале правозащитники из российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

Полиция прибыла к одному из домов в городе Декейтер в штате Джорджия, потому что живущая поблизости белая женщина сообщила о «подозрительном чернокожем, который забрался в пустой дом». Прибывшие на место офицеры вели себя в соответствии с протоколом о вторжении в частную собственность. Короткая перепалка окончилась тремя внезапными выстрелами. Мэтью Уильямс был смертельно ранен и истек кровью, пока полиция медлила вызывать помощь.

Matthew Zadok Williams, 35, was shot inside his condo.



Police say he lunged at them twice with a knife, yet a neighbor witnessed him run and dive through a window into his bedroom before the first shot rang out.



This happened 4/12/21, he had a bucket for plumbing in his hand. pic.twitter.com/JQjcfx93mn