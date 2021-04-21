Полиция США убила афроамериканца, который поддерживал полицию США

Атланта, 21 апреля. Сотрудники полиции США застрелила афроамериканца Мэтью Задока Уильямса на пороге его дома, получив вызов с сообщением о вооруженном ножом мужчине. На случай обратили внимание в своем Telegram-канале правозащитники из российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

Полиция прибыла к одному из домов в городе Декейтер в штате Джорджия, потому что живущая поблизости белая женщина сообщила о «подозрительном чернокожем, который забрался в пустой дом». Прибывшие на место офицеры вели себя в соответствии с протоколом о вторжении в частную собственность. Короткая перепалка окончилась тремя внезапными выстрелами. Мэтью Уильямс был смертельно ранен и истек кровью, пока полиция медлила вызывать помощь.

Matthew Zadok Williams, 35, was shot inside his condo.



Police say he lunged at them twice with a knife, yet a neighbor witnessed him run and dive through a window into his bedroom before the first shot rang out.



This happened 4/12/21, he had a bucket for plumbing in his hand. pic.twitter.com/JQjcfx93mn — Majestic Mentions (@mentionmajestic) April 15, 2021

В собственном доме погибший афроамериканец прожил уже 15 лет. Согласно показаниям полиции, чернокожий мужчина встретил их у дверей дома с ножом в руках. Он заявил, что «защищает свою собственность», однако полицейские отказались уходить, «пока не получат нужную информацию». После этого на видео звучат выстрелы, а офицеры начинают отступать от дверей дома.

Один из соседей утверждает, что видел, как Уильямс убегал от полицейских еще до того, как прозвучал первый выстрел, и забрался через окно в свою спальню.

По отзывам членов его семьи, Мэтью Задок Уильямс был человеком, который ненавидел насилие, поддерживал полицию Соединенных Штатов и никогда не имел конфликтов с правоохранительными органами. Его проблемы с законом исчерпывались штрафами за нарушение дорожного движения.

Убийство Мэтью Уильямса прокомментировала член Палаты представителей штата Джорджия от Демпартии Ренитта Шэннон. По ее словам, «несмотря на то, что все офицеры, прибывшие на задержание мужчины, были чернокожими, в его смерти виноваты 200 лет системы белого превосходства в США».

«Вот почему полицейские появляются, когда думают, что это вы или я! Они легко тратят черные жизни. Но в белом районе они подумают дважды, и знаете почему? Потому что понимают, что придется расплачиваться, — объявила Шэннон. — если они подстрелят белого и даже не попытаются сохранить ему жизнь».

Семья Уильямса наняла адвоката и намерена добиться справедливости в суде. Они призывают полицейское управление округа обнародовать видеозапись с нательной камеры полицейского.