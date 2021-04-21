Семенович назвала причину неудачи Трусовой на чемпионате мира

Москва, 21 апреля. Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович прокомментировала неудачу Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года.

Юная спортсменка продемонстрировала довольно плохой результат на мировом первенстве. Во время короткой программы она допустила помарку на тройном лутце и не смогла показать каскад, поэтому оказалась лишь 12-й. По итогам произвольной программы Трусова заняла первое место, но в общем зачете это принесло ей лишь «бронзу».

«Она, к сожалению, не справилась с нервами, это было видно», — назвала причину неудачи 16-летней фигуристки Анна Семенович.

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По словам певицы, для участия в соревнованиях столь высокого уровня нужен определенный психотип. Однако не все спортсменки в таком юном возрасте способны собраться в ответственный момент, отметила исполнительница. В будущем же Трусова наверняка добьется прекрасных результатов благодаря наставничеству тренера Евгения Плющенко, сказала Семенович в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

До начала работы с Плющенко Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе. Фигуристка рассказывала, чем отличается поведение ее наставников во время тренировочного процесса.