Минфин РФ: деньги на все инициативы Путина есть

Москва, 21 апреля. Деньги, необходимые на реализацию инициатив, озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, в бюджете есть, заявили в Минфине РФ.

По данным министерства, расходы на реализацию послания президента на два года оцениваются в 400 млрд рублей. Как уточнил министр финансов России Антон Силуанов, эти деньги в бюджете есть.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 года. Глава государства предложил расширить в России меры социальной поддержки граждан. В частности, он указал на необходимость ввести новые выплаты семьям с детьми, а также улучшить систему здравоохранения.

Владимир Путин ранее заявил, что россияне проявили сплоченность во время пандемии. По его словам, жители страны сделали все возможное, чтобы отразить угрозу коронавируса.