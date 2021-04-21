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Потребление вина в мире достигло минимального значения с 2002 года
пресс-служба администрации Краснодарского края
Экономика

Потребление вина в мире достигло минимального значения с 2002 года

Москва, 21 апреля. Мировое потребление вина в 2020 году сократилось на 3% и достигло минимума с 2002 года, говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия.

По данным организации, потребление вина в мире по итогам прошлого года составило 234 млн гектолитров, что на 3% меньше, чем в 2019 году. При этом производство алкогольного напитка выросло на 1%, достигнув 260 млн гектолитров.

Виноделы считают причиной снижения спроса на вино пандемию COVID-19. Как они указали, потребление упало из-за закрытия баров и ресторанов, а также на фоне ограничения въезда туристов.

Наиболее заметно потребление напитка сократилось в Китае и ЮАР — на 17,4% и на 19,4% соответственно. Специалисты отмечают, что снижение площади виноградников в Китае вместе с низкими показателями производства и потребления, вероятно, сигнализируют о сокращении темпов быстрого роста рынка, который начался 20 лет назад.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее заявил, что российское вино занимает больше половины ассортимента этого напитка в крупных торговых сетях. Он подчеркнул, что такого эффекта удалось добиться благодаря закону о виноградарстве и виноделии.

алкоголь итоги года вино продовольствие
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