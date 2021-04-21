Телеведущий Шепелев поделился забавной историей о сыне от Фриске

Москва, 21 апреля. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками забавными историями о старших детях. Пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Например, падчерица Лада мечтает поскорее повзрослеть и закрыться ото всех в своей комнате.

«Большая щеколда! Огромная! И я буду маленькой девочкой с большой щеколдой», — привел телеведущий слова дочери своей возлюбленной Екатерины Тулуповой.

Prt Scr instagram.com / @dmitryshepelev

Смешные вещи замечены и за старшим сыном Шепелева, которого родила певица Жанна Фриске. По словам ведущего, Платон может восхититься женской фигурой, а затем тут же обратиться за помощью для завершения дел в уборной. Такие ситуации с одной стороны смешат ведущего, а с другой — смущают, пишет «Вечерняя Москва».

«Смешно они взрослеют, конечно. Иногда не поймешь, взрослые они уже или еще дети», — написал он.

В конце прошлого месяца Шепелев стал отцом во второй раз. У артиста появился сын, которого назвали Тихоном. К рождению малыша влюбленные готовили своих старших детей заранее, чтобы они спокойно встретили нового члена семьи.