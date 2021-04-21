Путин предложил партнерам России обсудить вопросы стратегического вооружения

Москва, 21 апреля. Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, заявил российский лидер Владимир Путин.

Путин в рамках послания Федеральному собранию в среду предложил начать переговоры о создании среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое будет охватывать все наступательные и оборонительные системы.

Доля новейшей техники в войсках страны к 2024 году составит 76%. Как сообщалось ранее, об этом в среду заявил президент России Владимир Путин.