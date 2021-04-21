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ОЗХО приостановила права и привилегии Сирии в организации
wikipedia.org  /  own work / CC BY-SA 3.0
Весь мир

ОЗХО приостановила права и привилегии Сирии в организации

Гаага, 21 апреля. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла решение о приостановке прав Сирии.

Резолюцию, которая ограничивает права и привилегии республики в ОЗХО, члены организации одобрили в среду на конференции в Гааге. Такое решение было принято после очередных обвинений в адрес Дамаска в якобы несоблюдении Конвенции о запрещении химического оружия.

«За решение по Сирии, соавтором которого является Великобритания, проголосовали 87 человек на конференции государств-участников ОЗХО. Решение приостанавливает действие ряда прав и привилегий Сирии в ОЗХО», — заявило британское постпредство.

Ограничение привилегий страны в ОЗХО подразумевают лишение права голоса на Конференции государств-участников, а также в исполнительном совете организации.

Власти Сирии пока не прокомментировали решение ОЗХО. Однако заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее отмечал, что Дамаск может прекратить любое сотрудничество с организацией, если будет принято предложение западных стран об ограничении его прав в этом органе.

ОЗХО неоднократно обвиняла правительство Сирии в применении химического оружия. При этом никаких конкретных доказательств этому организация так и не привела. Более того, ее члены старательно игнорировали факт уничтожения всего химоружия властями страны, о чем Дамаск неоднократно напоминал.

Критиковали доклады ОЗХО по ситуации с химоружием в Сирии и в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что подобные отчеты организация формировала с нарушением принципов ведения расследований, а также явно руководствуясь политическими мотивами.

При этом сам Дамаск охотно шел на сотрудничество ОЗХО, передавая ее специалистам информацию о наличии химоружия у террористических группировок в регионе. Однако, как пояснял постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, большая часть этих документов не была воспринята организацией всерьез. Дипломат отмечал, что странам Запада выгодно игнорировать факты наличия подобного оружия у боевиков, поскольку они сами оказывают поддержку радикалам, действующим на территории государства.

сирия химоружие озхо
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