ОЗХО приостановила права и привилегии Сирии в организации

Гаага, 21 апреля. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла решение о приостановке прав Сирии.

Резолюцию, которая ограничивает права и привилегии республики в ОЗХО, члены организации одобрили в среду на конференции в Гааге. Такое решение было принято после очередных обвинений в адрес Дамаска в якобы несоблюдении Конвенции о запрещении химического оружия.

UK co-sponsored Decision on Syria passes, with 87 votes in favour, at #CSP25. Decision suspends some of Syria’s rights & privileges in the @OPCW. Now up to #Syria to come back into compliance. Vital step to maintain credibility of Chemical Weapons Convention. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 21, 2021

«За решение по Сирии, соавтором которого является Великобритания, проголосовали 87 человек на конференции государств-участников ОЗХО. Решение приостанавливает действие ряда прав и привилегий Сирии в ОЗХО», — заявило британское постпредство.

Ограничение привилегий страны в ОЗХО подразумевают лишение права голоса на Конференции государств-участников, а также в исполнительном совете организации.

Власти Сирии пока не прокомментировали решение ОЗХО. Однако заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее отмечал, что Дамаск может прекратить любое сотрудничество с организацией, если будет принято предложение западных стран об ограничении его прав в этом органе.

ОЗХО неоднократно обвиняла правительство Сирии в применении химического оружия. При этом никаких конкретных доказательств этому организация так и не привела. Более того, ее члены старательно игнорировали факт уничтожения всего химоружия властями страны, о чем Дамаск неоднократно напоминал.

Критиковали доклады ОЗХО по ситуации с химоружием в Сирии и в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что подобные отчеты организация формировала с нарушением принципов ведения расследований, а также явно руководствуясь политическими мотивами.

При этом сам Дамаск охотно шел на сотрудничество ОЗХО, передавая ее специалистам информацию о наличии химоружия у террористических группировок в регионе. Однако, как пояснял постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, большая часть этих документов не была воспринята организацией всерьез. Дипломат отмечал, что странам Запада выгодно игнорировать факты наличия подобного оружия у боевиков, поскольку они сами оказывают поддержку радикалам, действующим на территории государства.