Гражданская жена Данко объяснила, почему Долина ополчилась на Гребенщикова

Москва, 21 апреля. Гражданская жена певца Данко Мария Силуянова высказалась о конфликтной ситуации, возникшей между артистами Михаилом Гребенщиковым и Ларисой Долиной в эфире «Ну-ка, все вместе!».

Королева джаза отчитала артиста, который высказал свое мнение об одном из участников шоу. Гребенщикову не понравилось выступление конкурсанта, исполнявшего песню на иностранном языке.

«Она сказала, что ей жалко меня. Я раньше на этой передаче не замечал, чтобы люди врывались в мнения других людей и тем более начинали их жалеть. Для меня это, честно сказать, было неожиданно», — сказал Гребенщиков. Он ответил Долиной, что ему ее тоже жаль.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Global Look Press

За финалиста «Фабрики звезд» вступилась возлюбленная Данко и диджей Мария Силуянова. Она нашла интересное объяснение того, почему народная артистка позволила дерзко вести себя по отношению к коллеге, сообщил «Собеседник».

«Может, Миша Ларисе Долиной нравится как мужчина и она на него ополчилась, потому что он ей отказал? – в шутку предположила женщина. – А если серьезно, я считаю, что проект «Ну-ка, все вместе!» – это не шоу «Пусть говорят» или какое-то другое подобное, где нужно кричать друг на друга. Мише не понравилось выступление артиста, он имеет право высказать свое мнение. Причем тут то, что кому-то кого-то жаль?»

Лариса Долина попала в еще одну скандальную историю после выхода в эфир программы «Музыкалити» на YouTube. Артистка сцепилась с блогером Валей Карнавал, которая доказывала певице, что образование не нужно, чтобы стать музыкантом.