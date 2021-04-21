Путин заявил о необходимости запуска Северного широтного хода на Ямале

Москва, 21 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости запустить Северный широтный ход на Ямале для помощи в освоении ресурсов Арктики.

Северный широтный ход представляет собой железнодорожную магистраль, которую строят в Ямало-Ненецком автономном округе. Маршрут может дать импульс для освоения арктических территорий, сообщил Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Строительство магистрали может быть профинансировано с помощью инфраструктурного кредита, отметил глава государства.

Президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие состоялось в московском выставочном зале «Манеж».