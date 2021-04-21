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Послание Путина к Федеральному собранию длилось 78 минут вместо часа
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Общество

Послание Путина к Федеральному собранию длилось 78 минут вместо часа

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 13:56

Москва, 21 апреля. Президент РФ Владимир Путин оглашал послание к парламенту 78 минут. Однако планировалось, что мероприятие будет длиться час.

Трансляция началась в 12:04 и завершилась в 13:22. В прошлом году глава государства выступал 1 час 12 минут.

Церемония оглашения послания президента РФ Федеральному собранию прошла в очном режиме. Глава государства выступил перед представителями всех ветвей власти, политическими и общественными деятелями, журналистами.

Президент затронул связанные с пандемией коронавируса проблемы, в том числе выход из финансово-экономического кризиса, восстановление экономики, оказание медицинской помощи и работу с дистанционным образованием.

путин послание 78 минут
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