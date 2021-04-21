Послание Путина к Федеральному собранию длилось 78 минут вместо часа

Москва, 21 апреля. Президент РФ Владимир Путин оглашал послание к парламенту 78 минут. Однако планировалось, что мероприятие будет длиться час.

Трансляция началась в 12:04 и завершилась в 13:22. В прошлом году глава государства выступал 1 час 12 минут.

Церемония оглашения послания президента РФ Федеральному собранию прошла в очном режиме. Глава государства выступил перед представителями всех ветвей власти, политическими и общественными деятелями, журналистами.

Президент затронул связанные с пандемией коронавируса проблемы, в том числе выход из финансово-экономического кризиса, восстановление экономики, оказание медицинской помощи и работу с дистанционным образованием.