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Поргина зацеловала Зайцева в эфире Первого канала
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Шоу-бизнес

Поргина зацеловала Зайцева в эфире Первого канала

Москва, 21 апреля. Актриса Людмила Поргина эмоционально встретила модельера Вячеслава Зайцева, который стал гостем программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Артистка пришла в студию и первым делом пошла к звезде. Она набросилась с поцелуями на ничего не понимающего Зайцева. Зацелованный модельер держал артистку за руку и мило улыбался, смотря на нее.

«Я пришла к тебе мой сладкий! Гений! Гений вообще русской красоты и одежды. Ребята! Вот это платье Славочка сшил мне на свадьбу моего сына. Колю помнишь? Он был в вот таком белом смокинге», — сказала вдова актера Николая Караченцова.

Prt Scr youtube.com  / Пусть говорят

По ее словам, платье она хранила долгие годы. Именно в этом праздничном наряде она венчалась с Караченцовым. К Поргиной даже обращался историк моды Александр Васильев с просьбой отдать ему наряд. Телеведущий хотел добавить костюм от Зайцева в список экспонатов своего музея. Однако артистка наотрез отказалась.

Вячеслав Зайцев практически не появляется на публике, но из-за слухов о болезни и личной жизни все же пришел в студию «Пусть говорят». Дизайнер страдает от болезни Паркинсона уже почти пять лет. Поэтому в настоящее время делами его Модного дома в основном занимается его сын.

Зайцев прокомментировал информацию о том, что кто-то пытается нажиться на его болезни и разорить модный дом. Модельер подчеркнул, что все долги уже погашены, пишет сайт 360tv.ru.

зайцев пусть говорят поргина
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