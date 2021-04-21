Новые трассы в России обеспечат скоростное движение от Балтики до Урала

Москва, 21 апреля. Три крупные трассы в России обеспечат скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть России — от Балтики до Урала.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. Запуск скоростной автомагистрали Москва — Екатеринбург, которая пройдет через Казань, а также Центральная кольцевая автодорога и действующая трасса Москва — Санкт-Петербург позволят обеспечить скоростное движение через европейскую часть страны.

До этого глава государства заявил, что трассу из Москвы в Казань нужно продлить до Екатеринбурга и завершить строительство через три года. Средства на реализацию проекта выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ).