Непринятие госбюджета и майнинг криптовалют — что произошло в Ливии 20 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 20 апреля 2021 года.

Палата представителей большинством голосов вернула Правительству национального единства законопроект о государственном бюджете на 2021 год для внесения поправок в соответствии с замечаниями депутатов и докладом Финансового комитета.

Председатель финансового комитета Палаты представителей Омар Тантуш подчеркнул, что парламент не утвердит бюджет до тех пор, пока не удостоверится в полноценности и жизнеспособности статьей законопроекта.

Майнинг криптовалют распространяется в Ливии на фоне почти нулевых расходов на электроэнергию и хаоса в области безопасности, заявил финансовый аналитик Адель аль-Килани.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули возглавил делегацию высокого уровня и прибыл в Триполи, чтобы обсудить с ливийским коллегой Абд аль-Хамидом Дабибой экономическое и политическое сотрудничество с Правительством национального единства.

В ходе визита стороны подпишут соглашения, в том числе о строительстве электростанций в североафриканской стране и об укреплении ливийских энергетических сетей. По окончании переговоров состоится совместная пресс-конференция.

Ливия и Египет подписали меморандумы о взаимопонимании в области энергетики, связи и труда. Премьер Дабиба и египетский коллега Мустафа Мадбули договорились возобновить прямые перелеты и запустить морской маршрут между двумя странами.

