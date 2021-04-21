Экобардак: загрязнение реки в Мордовии угрожает экосистеме главной водной артерии России

Жители Ичалковского района Республики Мордовия утверждают, что спиртзавод «Кемлянский» долгие годы сливает отходы производства в местную реку Алатырь. По их словам, десятки литров барды льются в воду, устилая дно коричневой густой массой, и уносят смесь из опасных микроэлементов дальше по течению. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Историческое достояние

Спиртзавод «Кемлянский» — старейшее предприятие Мордовии с богатым прошлым и не менее интересным будущим. Его история началась почти два века назад. Поговаривают, что одним из дегустаторов водки местного разлива был поэт Александр Пушкин. Сегодня спиртзавод набирает обороты, осваивает производство новых алкогольных напитков и даже размахнулся на создание первого российского виски. Да вот незадача — местные жители не разделяют радости владельцев компании. Людей тревожит экология в регионе, у которой, по их мнению, перспективы не такие радужные.

«Я живу недалеко от спиртзавода. Запах здесь невыносимый, особенно осенью. Почти никакой рыбы не осталось. Были раньше окунь, лещ. Сейчас только иногда карась может клевать. Скоро река превратится в болото. Все отходы от предприятий идут в Алатырь. Реку загрязняют этот спиртзавод, сыродельный и сахарный заводы», — пожаловался ФАН житель села Кемля Василий.

Собеседник предупредил: стать свидетелем слива барды можно не так часто. Якобы для этого «нечистого дела» рабочие специально подбирают время.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Запуск химического ручья

Полюбоваться местными пейзажами и заодно проверить слухи с ФАН в мартовский день вызвался общественный инспектор Росприроднадзора по Мордовии Андрей Филиппов. Вопросы экологической безопасности для мужчины — первостепенные.

«Я считаю, что каждый житель нашей страны должен думать о том, каким воздухом будут дышать и какую пищу будут употреблять его потомки. О фактах сброса барды в Алатырь мне стало известно от жителей Кемли, затем сам неоднократно выезжал и становился свидетелем этого. Есть фото и видео, сделанные во время процесса загрязнения реки в разные месяцы. Проблема в том, что есть замор рыбы. Чтобы стать свидетелем слива отходов, приходится тратить время, вызывать оперативных сотрудников, но вероятность того, что они могут застать этот процесс, очень мала», — обозначил проблему Андрей Филиппов.

Со стороны предприятия сбрасывался поток горячей водной массы, но визуально прозрачной воды, и вроде бы ничего не говорило об угрозе экосистеме реки Алатырь. К слову, вопрос водопользования природным объектом у спиртзавода налажен. Только коричневый ил устилал дно Алатыря. Химический ручей с удушающим запахом показался ближе к вечеру.

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Росприроднадзор — «за» чистоту окружающей среды

Андрей Филиппов в рамках своих полномочий обратился в Росприроднадзор по Республике Мордовия, предоставил доказательства — фото и видеозапись сброса неочищенных сточных вод в реку Алатырь. Инспекторы ведомства на место экологического преступления отправилась через несколько дней, но не зафиксировали процесс выброса барды. Однако пробы речной воды для анализа все же были взяты.

«В ходе проведения рейдового мероприятия произведен отбор проб, сбрасываемых ООО «Спиртзавод «Кемлянский» сточных вод в реку Алатырь, а также природной воды в реке выше и ниже точки сброса, а также проведено обследование прибрежной защитной полосы водного объекта», — сообщили ФАН в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия.

В ведомстве уточнили, что специалисты еще не раз выедут на место предполагаемого сброса отходов. А это значит, что о результатах и об окончательном решении Росприроднадзора пока говорить рано. Комментировать ситуацию и рассказать о методах переработки отходов на самом предприятии отказались.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Чем опасна барда для экологии?

Поток с таким химическим составом — это не только «ароматы». В таких условиях речным обитателям может грозить повторение сценария лета 2020 года, когда сотрудники Росприроднадзора в Алатыре нашли мертвую рыбу: щуку, голавля, пескаря.

«Барда — известная история. Мы в 2008-2009 годы в правительстве и Ростехнодзоре, который еще тогда осуществлял экологический надзор, разработали законопроект, по которому производители спирта не имеют права работать, если у них не оборудовано производство со стопроцентной утилизацией или переработкой отходов, в том числе барды», — высказал свое мнение в беседе с ФАН первый заместитель директора Всероссийского Научно-исследовательского института охраны окружающей среды Андрей Пешков.

В беседе с корреспондентом эколог напомнил об одном из способов избавления от этой жидкости. Барду предприятия раньше выливали на поля сельхозназначения. Аграрии были вынуждены на 15 лет «забыть» о существовании этих земель из-за потери плодородия почвы.

«Если происходит замор рыбы, надо считать ущерб. Он, как правило, достаточно внушительный. Не только та рыба, которая заморена, должна быть посчитана, но и все последующие поколения гидробионтов, всей экологической системы», — заключил Андрей Пешков.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Новая угроза экосистеме Алатыря

На этом расследование корреспондента ФАН и Андрея Филиппова не закончилось. Близ сыродельного завода общественный инспектор обнаружил сброс с большой активностью пены. Она текла в реку Татар-Велень-Лей, которая впоследствии впадает в тот же Алатырь. О происхождении жидкости пока неизвестно, но как заверили инспектора сотрудники Росприроднадзора, к моменту проверки труба была «заварена».

Нужно отметить, что многострадальный Алатырь несет свои воды в Суру, а затем впадает в Волгу, угрожая всему живому, что есть в главной водной артерии страны.