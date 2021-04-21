Бумажные книги — это архаизм? Мнение эксперта

О противостоянии бумажных и электронных книг высказался в ходе эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» публицист, издатель и соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов.

«Это разница в форматах и практике чтения, не более того. Книга остается книгой, электронная она или бумажная. Если мы посмотрим на объемы продаж электронных книг, то увидим, что там тоже все не очень хорошо. За пандемию их продажа увеличилась в 2 раза и дошла до 14% от бумажных, но эти цифры не компенсируют общее падение», — рассказывает эксперт.

Его мнение однозначное: несмотря на формат — печатный, аудио- или электронный — книга сохраняет свою суть и задачи. Другая сторона вопроса заключается в следующей проблеме: цены на бумагу повышаются, и к концу года показатель роста может составить 20%. Типографии не отстают, повышая цены на печать, поэтому бумажная книга сегодня все больше становится похожа на дорогое удовольствие.

«Если мы хотим построить общество культурное, где наука и знания являются ценностью, нужно книжную отрасль развивать. Вообще во всем мире эта сфера пользуется преференциями от государства: в России она одна — это 10% от НДС. Но никаких арендных льгот, преимуществ для книжных магазинов, ярмарок, издательств не существует. Это вопрос приоритетов государства, понимания, чего мы хотим добиться», — подытожил публицист.

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По его заключению, любая отрасль базируется на книгах, а появление в стране всесторонне развитых людей напрямую зависит от доступа этих людей к любой информации. Для чего и были придуманы книжные магазины, библиотеки и книги вообще.

Ранее Борис Куприянов порассуждал о причинах книжного кризиса в России.