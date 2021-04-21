Путин призвал упростить получение электронной визы для поездок по России

Москва, 21 апреля. Президент РФ Владимир Путин в рамках выступления с посланием Федеральному собранию назвал Россию радушной страной, открытой для друзей.

Глава государства заявил, что как только эпидемиологическая ситуация позволит, Россия снимет коронавирусные ограничения для туристов.

«Как только позволит ситуация, мы снимем ограничения и к нам поедут миллионы туристов. Задача — оформление за четыре дня электронной визы для поездок по России дистанционно, из любой страны», — сказал он.

Кроме того, Путин анонсировал запуск программы льготных кредитов для туристического бизнеса в стране. Ставка будет составлять 3–5%.

«В ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры, ставка 3–5% на 15 лет», — заявил президент РФ.

По словам государственного лидера, такие отечественные курорты, как Старая русса, Кисловодск, а также кавказские минеральные воды, получат стимул для развития, что укрепит туристическую отрасль в России.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" в очном формате.