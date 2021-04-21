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Ранее судимый безработный изнасиловал первоклашку в Московской области
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Происшествия

Ранее судимый безработный изнасиловал первоклашку в Московской области

Орехово-Зуево, 21 апреля. Отбывавший наказание за кражи совратил семилетнего мальчика. Как стало известно ФАН, пострадавший ребенок является сыном любовницы извращенца.

В правоохранительные органы подмосковного Орехово-Зуево обратилась 34-летняя женщина с заявлением. В нем она указала, что ее 44-летний сожитель вступал в половые контакты с ее маленьким сыном.

Следователи по данному факту сразу же организовали процессуальную проверку. Они планируют в ближайшее время возбудить уголовное дело.

«Женщина познакомилась со своим сожителем пару лет назад, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Сама она прописана в Москве, однако постоянно проживает в Орехово-Зуево. У нее есть еще один малолетний ребенок, который на следующий год должен пойти в школу».

Женщине импонировало, что ее новый мужчина особенно много внимания уделяет ее сыну. Женщина считала, что мальчику необходима твердая мужская рука, чтобы тот вырос настоящим мужчиной. Однако в действительности отношения ее любовника и сына были далеки от того, о чем мечтала женщина.

«Ранее судимый за кражи безработный совратил школьника. Первый раз, по оперативным данным, сексуальное насилие произошло еще в январе и продолжалось до настоящего времени. Мальчик рассказал маме об отношениях с отчимом. После получения ужасающей информации женщина помчалась в полицию», — дополнил источник.

Отметим, что мать мальчика живет очень бедно. Она постоянно меняет места работы, потому что не имеет квалифицированной профессии. Ребенок ходит в учебное заведение в одной и той же одежде, но всегда чистой. Женщина уделяет внимание его воспитанию и посещает все родительские собрания. Классный руководитель лишь два раза разговаривала с отчимом по телефону: тот не интересовался успехами ребенка в школе.

школьники орехово-зуево насилие над детьми
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