Путин призвал отменить оплату услуг по подводке газа к границам земельных участков

Москва, 21 апреля. Подводка газа к земельным участкам не должна быть платной. Об этом в рамках послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин озвучивает послание Федеральному собранию. В его рамках был затронут вопрос о газификации.

Так, глава государства отметил, что россияне не должны платить за подводку газа к границам их земельных участков. Он заявил, что правительству необходимо проработать этот вопрос с представителями «Газпрома» и другими газовыми компаниями, чтобы не было сбоев.

Послание Федеральному собранию озвучивается в московском зале «Манеж». Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию мероприятия.