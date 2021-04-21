Британский подросток попал в тюрьму за убийство констебля

Рединг, 21 апреля. Подросток-головорез украл квадроцикл и убил констебля на западе Англии. Юноше предстоит провести за решеткой 13 лет.

Трагедия произошла в местечке Уфтон-Нервет, Беркшир, где 19-летний Джесси К. был арестован за смерть констебля Эндрю Х. Впоследствии выяснились и другие криминальные эпизоды из жизни обычного британского подростка, сообщает The Sun.

Согласно информации из источника в полиции, сперва подсудимый в компании еще двух подростков 19 и 18 лет ворвались в запертый на висячий замок гараж одного из домов на западе Англии и украли детский автомобиль и другие ценные вещи. На следующий день злоумышленники украли квадроцикл, а когда их вычислили и попытались привлечь к ответственности за содеянное, один из банды убил констебля.

Спустя какое-то время тело полицейского было найдено, а Джесси К. арестовали за убийство стража порядка на стоянке домов на колесах «Угол четырех домов» в Уфтон-Нервет. Тогда же и обнаружилось все награбленное имущество. Установить причастность подростка к краже помогли данные о местоположении телефона.

Задержанного британца обвинили в непредумышленном убийстве и приговорили к 13 годам тюрьмы. После того как Джесси К. признался в первом ограблении, суд назначил ему еще 26 недель лишения свободы. В настоящий момент 19-летний убийца уже отбывает тюремный срок за смерть констебля Эндрю Х. Отмечается, что парень будет отбывать свой последний срок одновременно с наказанием за кражу, а это значит, что мера пресечения не будет увеличена.

«Он еще очень молод. Он был осужден за очень серьезное преступление и в настоящее время отбывает за это длительный срок и проведет большую часть своей юности в тюрьме», — уточнил защитник Джесси К.

В процессе следственных действий выяснилось, что подсудимый не умеет ни читать, ни писать, а для взаимодействия с ним потребовался посредник. По словам адвоката юного британца, участие стороннего человека дало правоохранителям некоторое представление об уровне понимания преступника и способности общаться.