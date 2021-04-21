СМИ: американский БПЛА осуществил полет в закрытом воздушном пространстве вблизи Крыма

Москва, 21 апреля. Американский стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B Global Hawk совершил длительный разведывательный полет у берегов Крыма 21 апреля.

В данном воздушном пространстве действует ограничение на полеты до 24 апреля, передает INTERFAX.RU.

Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), введен временный запрет на осуществление полетов высотой до 19 тыс. метров над южными территориями Крыма (от Севастополя до Феодосии), а также прилегающими территориальными водами, передает ФАН.