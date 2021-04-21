Путин заявил о необходимости увеличить объемы строительства жилья

Москва, 21 апреля. Необходимо увеличивать объемы строительства жилья в России для повышения его доступности, заявил президент России Владимир Путин.

Он уточнил, что в России следует ежегодно вводить не менее 120 млн квадратных метров жилья. При этом нужно поддерживать и индивидуальное жилищное строительство, обратил внимание президент в ходе послания Федеральному собранию.

Как указал президент, застройщики начнут получать от государства ресурсы в виде целевых займов. Кредиты по льготной ставке 3-4% годовых компании смогут получить у ДОМ.РФ, объяснил российский лидер.

Аналитики ранее зафиксировали снижение темпов роста цен на первичном рынке жилья в России. По мнению экспертов, максимальный потенциал роста стоимости квартир был исчерпан в прошлом году.