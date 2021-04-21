Путин заявил о необходимости помощи регионам с инфраструктурой

Москва, 21 апреля. Правительство России должно помогать регионам, которые не могут самостоятельно справиться с инфраструктурными проектами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Масштаб проектов может быть разным, главная задача — служение людям и помощь в открытии новых возможностей. Путин отметил, что инфраструктурные проекты в первую очередь должны быть реализованы в интересах людей. Приоритетами станут автодороги, развитие объектов туристической индустрии, комплексное развитие территорий и обходы городов.