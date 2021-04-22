Украинцы возглавили топ-10 иностранцев, желающих получить убежище в ЕС

Украинские граждане вошли в топ-10 по желающим срочно переехать в Европу, пишет «NewsFront».

По данным Европейского офиса поддержки убежища (EASO), в феврале 2021 года Украина возглавила список стран, граждане которых подавали заявки на получение убежища в ЕС.

«Всего в феврале было подано 38 тысяч заявок. При этом от граждан Украины поступило 971 заявка, более чем на 70% больше, чем в предыдущие месяцы (около 650), и больше всего с марта 2017 года. После этого резкого роста Украина оказалась среди топ-10 стран, граждане которых обращаются с просьбой об убежище впервые с 2016 года», — указано в сообщении ведомства.

Количество граждан Украины с января по февраль 2021 года существенно выросло. Отмечается, что по сравнению с другими странами, имеющими безвизовый режим с Европейским союзом, заметен значительный контраст. Большая часть всех заявок от украинцев были поданы в одной стране, но что это за страна, не сообщается.

С самого начала введения безвизового режима Украины с Европой, с июня 2017 года, им воспользовались свыше 2,5 млн украинцев. Об этом заявлял бывший украинский президент Петр Порошенко, подводя итоги своего президентства. Отмечается, что большая часть украинских граждан ездит в Европу не за местными красотами и туризмом, а для выполнения сезонных работ. Эксперты насчитали, что около девяти миллионов украинцев сегодня работают за границей. Можно сделать вывод, что трудиться в Европу ездит каждый третий работающий украинец.

Ранее сообщалось, что нынешний статус Украины устраивает большинство стран. Россия в таком положении не получит рядом со своими границами члена НАТО, а вот европейскому руководству не нужно беспокоиться о защите Украины при возможном конфликте с Москвой.