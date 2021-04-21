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Протестующий ударил в лицо полицейского после оглашения приговора убийце Флойда
Prt Scr youtube.com  /  Орегонец
Весь мир

Протестующий ударил в лицо полицейского после оглашения приговора убийце Флойда

Портленд, 21 апреля. Участник протестной акции памяти афроамериканца Джорджа Флойда в Портленде, штат Орегон, ударил по лицу офицера полиции. Нападавшего задержали, сообщает The Oregonian.

На видеокадрах, которые попали в сеть, полицейские просят разойтись протестующих, которые мешают их движению. После этого один из участников акции, одетый во все черное, подбегает к правоохранителю и бьет его кулаком по лицу. Другой офицер бросается на атакующего, полиция немедленно начинает оттеснять участников протеста.

В полицейском управлении Портленда назвали случившееся «очень опасной ситуацией» и подчеркнули, что нападавший задержан.

«Офицера окружают и бьют кулаком по лицу, он оказывается на спине, а подозреваемый сверху. Это была очень опасная ситуация, нарушитель арестован», — говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.

У нападавшего также изъяли баллончик с газом и небольшой инструмент, который протестующие часто используют для разбивания стекол.

Акция началась в Портленде через несколько часов после оглашения приговора по делу Джорджа Флойда. Около 80 человек собралось у Центра правосудия округа Малтнома, на нижнем этаже которого находится центральный участок полицейского управления города. Активисты перекрыли движение в прилегающем районе и разбили стекла в нескольких магазинах. Задержаны были двое.

Приговор Шовину

21 апреля суд присяжных признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным по трем пунктам: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти Джорджу Флойду по неосторожности. Экс-правоохранителю грозит до 40 лет тюрьмы, конечный вердикт огласят через два месяца. Флойд скончался после того, как полицейский применил против него удушающий прием.

Протестующий ударил в лицо полицейского после оглашения приговора убийце Флойда
Федеральное агентство новостей  / 

Смерть Джорджа Флойда при аресте сотрудниками правоохранительных органов Миннеаполиса вызвала широкий резонанс в США. Данный случай стал поводом для массовых протестов Америке и по всему миру, которые возглавило антирасистское движение Black Lives Matter. Митинги часто заканчивались погромами и стычками с полицией. Для охраны порядка власти привлекли Национальную гвардию, во многих городах был введен комендантский час.

сша протесты портленд
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