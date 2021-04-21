Протестующий ударил в лицо полицейского после оглашения приговора убийце Флойда

Портленд, 21 апреля. Участник протестной акции памяти афроамериканца Джорджа Флойда в Портленде, штат Орегон, ударил по лицу офицера полиции. Нападавшего задержали, сообщает The Oregonian.
VIDEO: An officer and protester engage in a heated confrontation. Another officer arrives on a bicycle, pushing another nearby protester. That protester then punched the first officer, and police piled on the person who threw the punch in flurry of physical confrontation. pic.twitter.com/ZpZSFClwJV— The Oregonian (@Oregonian) April 21, 2021
На видеокадрах, которые попали в сеть, полицейские просят разойтись протестующих, которые мешают их движению. После этого один из участников акции, одетый во все черное, подбегает к правоохранителю и бьет его кулаком по лицу. Другой офицер бросается на атакующего, полиция немедленно начинает оттеснять участников протеста.
В полицейском управлении Портленда назвали случившееся «очень опасной ситуацией» и подчеркнули, что нападавший задержан.
«Офицера окружают и бьют кулаком по лицу, он оказывается на спине, а подозреваемый сверху. Это была очень опасная ситуация, нарушитель арестован», — говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.
An Officer is surrounded and punched in the face and ends up on the ground on his back with the suspect on top. This was a very dangerous situation. Subject was arrested. https://t.co/JbkDSWybFE— Portland Police (@PortlandPolice) April 21, 2021
У нападавшего также изъяли баллончик с газом и небольшой инструмент, который протестующие часто используют для разбивания стекол.
Spray paint and a glass break tool seized as evidence from an arrested person tonight. pic.twitter.com/JrL8SfAGLl— Portland Police (@PortlandPolice) April 21, 2021
Акция началась в Портленде через несколько часов после оглашения приговора по делу Джорджа Флойда. Около 80 человек собралось у Центра правосудия округа Малтнома, на нижнем этаже которого находится центральный участок полицейского управления города. Активисты перекрыли движение в прилегающем районе и разбили стекла в нескольких магазинах. Задержаны были двое.
Приговор Шовину
21 апреля суд присяжных признал бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина виновным по трем пунктам: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти Джорджу Флойду по неосторожности. Экс-правоохранителю грозит до 40 лет тюрьмы, конечный вердикт огласят через два месяца. Флойд скончался после того, как полицейский применил против него удушающий прием.
Смерть Джорджа Флойда при аресте сотрудниками правоохранительных органов Миннеаполиса вызвала широкий резонанс в США. Данный случай стал поводом для массовых протестов Америке и по всему миру, которые возглавило антирасистское движение Black Lives Matter. Митинги часто заканчивались погромами и стычками с полицией. Для охраны порядка власти привлекли Национальную гвардию, во многих городах был введен комендантский час.