Морозов убежден, что о ситуации по Чехии Москва должна говорить с Вашингтоном

Центр принятия решения по «чешской» информационной атаке против России находится не в Праге, а в Вашингтоне. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Антон Морозов.

Ранее Чехия обратилась к своим союзникам по Североатлантическому альянсу с просьбой о проведении в конце текущей недели встречи для того, чтобы обсудить скоординированные шаги по «ситуации вокруг РФ», которую чешский МИД обвинил в «нарушении суверенитета и национальной безопасности» после вскрывшихся подробностей о якобы проведенной спецслужбами РФ операции по подрыву складов с боеприпасами в деревне Врбетице в 2014 году.

Депутаты парламента Чехии уже потребовали компенсации от российского правительства за якобы нанесенный их стране ущерб и заявили о необходимости сократить дипломатическое представительство нашей страны в Праге. В свою очередь выступавший перед парламентариями чешский премьер-министр Андрей Бабиш назвал случившееся семь лет назад «абсолютно неприемлемым террористическим актом», а его первый заместитель Ян Гамачек описал действия спецслужб своего государства при расследовании «подрыва складов» как самую успешную операцию в сфере нацбезопасности за всю историю Чехии, которая привела к уничтожению «российских резидентур в Праге».

«Наша страна должна соблюдать осторожность в отношении ответных мер, — заметил Морозов. — Ведь очевидно, что Чехия предпринимает все эти агрессивные шаги не по своей собственной инициативе, а согласно советам третьих государств, заинтересованных в том, чтобы у России ухудшались отношения со всеми странами Восточной Европы».

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Депутат отметил, что Москва обязательно будет реагировать на случившееся, «исходя из сложившейся дипломатической практики».

«Но при этом мы понимаем, что это не принесет пользы ни нам, ни Чехии, поэтому нашим министерствам иностранных дел следует разработать взаимоприемлемые способы выхода из сложившейся ситуации, — подчеркнул парламентарий. — Наши страны должны действовать, исходя из интересов собственных народов, а не идти на поводу у провокаторов со стороны».

Собеседник ФАН назвал обвинения в адрес спецслужб РФ «спланированной атакой Запада против России».