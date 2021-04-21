Путин ожидает предложения кабмина по повышению самостоятельности регионов

Москва, 21 апреля. Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, обратил внимание на проблемы в регионах России.

Государственный лидер заявил, что стремление руководителей субъектов сделать свой регион самодостаточным должно всемерно поощряться.

«Убежден, что большой потенциал есть у каждого региона России. Нужно снизить время долговых обязательств. Эти вопросы нужно еще раз тщательно проработать. Прошу до 1 июня предоставить предложения по повышению самостоятельности регионов», — сказал он.

Путин отметил необходимость оказания помощи российским регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Президент предложил заместить весь объем долга, превышающий 25% от его доходов, кредитами со сроком погашения до 2029 года. Он добавил, что нужно использовать реструктуризацию в качестве механизма повышения самодостаточности региональных экономик.

Ежегодное послание президента России Федеральному собранию началось 21 апреля в очном формате в Центральном выставочном зале «Манеж».